تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني

الأحد 24/يناير/2021 - 08:34 ص
أمل الحلفاوي
يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره إلتشي، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني الممتاز.


ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ونظيره إلتشي، مساء اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري.


وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والربع بتوقيت أبوظبي.


ومن المتوقع يدخل برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. تير شتيجن

في خط الدفاع.. جوردي ألبا، لينجليه، أراخو، ديست

في خط الوسط.. دي يونج، بوسكيتس، بيدري

وفي خط الهجوم.. برايثوايت، جريزمان، ديمبلي

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد إلتشي في المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.
تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني
تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني

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