تعرف علي أسعار الدواجن اليوم الأحد 24-1-2021





استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 24-1-2021 ، حيث تسعي الحكومة المصرية الي تحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواجن لتلبية إحتياجات كل المواطنين.









أسعار الدواجن اليوم





وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 19 و23 جنيها للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و20 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 25 إلى 32 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر من 35 إلى 40 جنيها.





وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و10 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 3 إلى 7 جنيهات والكتكوت البلدي 4 جنيهات، أما وصل سعر البانية إلى 55 جنيهًا.





وسجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 27 إلى 29 جنيها للكرتونة والبيض البلدي بين 29 إلى 34 جنيهًا للكرتونة.



