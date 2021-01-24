درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 يناير 2021 بمحافظات ومدن مصر

الأحد 24/يناير/2021 - 09:25 ص
بوابة الفجر
ننشر لكم في السطور التالية بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021 على محافظات ومدن مصر؛ وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : فتسجل القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، أما مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وعن سوهاج فتصل العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وإليكم تفاصيل درجات الحرارة في مختلف المحافظات:

درجات الحرارة فى شبين الكوم  الصغرى 09 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 20
  
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 19
  
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 06 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 17
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 04 والعظمى 16
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 12 والعظمى 19
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 18
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01 والعظمى 11
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 20
  
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 23
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 05 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 05 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 05 والعظمى 21
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 04 والعظمى 20
  
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 05 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 06 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 26
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 20
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 23

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