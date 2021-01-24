الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع؟.. وتكشف مناطق سقوط الأمطار
الأحد 24/يناير/2021 - 09:18 ص
حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع؛ محددة مناطق سقوط الأمطار والظواهر الجوية التي تشهدها البلاد بداية من اليوم الاحد الموافق 24 يناير وحتى الجمعة 29 يناير:
حالة الطقس والظواهر الجوية الأحد:
شبورة على بعض والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
حالة الطقس والظواهر الجوية الاثنين:
شبورة على بعض والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
حالة الطقس والظواهر الجوية الثلاثاء:
شبورة على بعض والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
حالة الطقس والظواهر الجوية الأربعاء:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.
حالة الطقس والظواهر الجوية الخميس:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.
حالة الطقس والظواهر الجوية الجمعة:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية