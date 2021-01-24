الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع؟.. وتكشف مناطق سقوط الأمطار

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع؛ محددة مناطق سقوط الأمطار والظواهر الجوية التي تشهدها البلاد بداية من اليوم الاحد الموافق 24 يناير وحتى الجمعة 29 يناير:





حالة الطقس والظواهر الجوية الأحد:

شبورة على بعض والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





حالة الطقس والظواهر الجوية الاثنين:

شبورة على بعض والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





حالة الطقس والظواهر الجوية الثلاثاء:

شبورة على بعض والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





حالة الطقس والظواهر الجوية الأربعاء:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.





حالة الطقس والظواهر الجوية الخميس:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.





حالة الطقس والظواهر الجوية الجمعة:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية