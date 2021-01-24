اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 24-1-2021

الأحد 24/يناير/2021 - 08:45 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
الفجر الإقتصادي

ترصد "الفجر" أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم حيث شهدت حالة من الإستقرار مع توافر جميع الخضروات في الأسواق ، وتهدف الحكومة المصرية الي تحقيق الإكتفاء الذاتي من الأغذية من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية .


أسعار الخضروات اليوم الأحد 24-1=-2021

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 8 إلى 10 جنيهات.
وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.
تراوح سعر كيلو جرام البطاطس اليوم بين 3 و4 جنيهات.
وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 15 جنيهًا.
اختلف متوسط سعر كيلو جرام الكوسة بين 5 و7 جنيهات.
بلغ متوسط سعر البصل اليوم 7 جنيهات للكيلو جرام.
تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي اليوم بين 2 و5 جنيهات.
جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.
جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ16 جنيها.
جاء سعر كيلو جرام الخيار بـ10 جنيهات.
جاء سعر كيلو جرام الفاصوليا بـ10 جنيهات.
وصل سعر كيلو جرام الملوخية اليوم إلى 5 جنيهات.
بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيها.
وصل سعر كيلو جرام الليمون البلدي إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 24-1-2021

وصل متوسط سعر كيلو البرتقال لـ8 جنيهات.
بلغ سعر كيلو الموز 10 جنيهات.
وصل سعر كيلو الفراولة لـ12 جنيهًا.

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