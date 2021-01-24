تراجع أسعار الذهب محلياً .. وعيار 18 يسجل 895 جنيه

الأحد 24/يناير/2021 - 08:30 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الإقتصادي

تراجعت اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد24-1-2021، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5 جنيهات الي 695 جنيه مقارنة بسعر 700 جنيه بمعاملات أمس .

 

أسعار الذهب في مصر  اليوم الأحد 24-1-2021 : 

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 هو 811 جنيهًا.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 695 جنيه

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 927 جنيهًا

 سجل الجنيه الذهب نحو 6488 جنيهًا.


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اسعار الذهب في مصر

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