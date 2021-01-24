تفاصيل شخصية محمد ممدوح في "خلي بالك من زيزي"

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يُشارك الفنان محمد ممدوح في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل، ويجسد خلاله دور محامى أحوال مدنية، ولكن في إطار كوميدي.



مسلسل "خلي بالك من زيزي" يعد التعاون الثاني الذي يجمع بين محمد ممدوح "تايسون" وأمينة خليل والمخرج كريم الشناوى، بعد تعاونهم معًا في مسلسل "قابيل"، الذي تم عرضه في رمضان 2019.



مسلسل "خلي بالك من زيزي" ، بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح تايسون، علي قاسم، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.



وفي سياق آخر، يشارك محمد ممدوح في رمضان المقبل أيضًا من خلال مسلسل "تقاطع طرق"، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، وبطولة منى زكي، محمد فراج، سيد رجب، محمد التاجي، مايان السيد، حنان يوسف.





والجدير بالذكر أن محمد ممدوح تايسون يواصل حاليًا تصوير مشاهده في فيلم "أهل الكهف" مع خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.









