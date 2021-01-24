مخاوف إسرائيلية من ظهور طفرة محلية لكورونا

الأحد 24/يناير/2021 - 09:02 ص
بوابة الفجر
وكالات


كشفت صحيفة يديعوت آحرنوت الإسرائيلية، عن تحذيرات من تطور طفرة إسرائيلية محلية لفيروس كورونا قد تنتشر بسرعة كبيرة، وتسجل أعدادًا كبيرة من الإصابات في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، بأنه قد فات الآوان لوقف انتشار الطفرة البريطانية التي تغلغلت بشكل كبير، موصية بضرورة إعادة عزل جميع العائدين من الخارج، حتى وإن كانوا تعافوا من (كورونا) أو تم تطعيمهم.

وأكد التقرير، أن الطفرة البريطانية، لم يعد يمكن إيقاف انتشارها في إسرائيل، مشيرًا إلى أن هناك سلالة طفرات جديدة تظهر في دول مختلفة من العالم، وأصبح التحكم فيها صعبًا للغاية.

فيما أكد التقرير على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد وتجنب التجمعات، حتى وإن استمرت عملية التطعيم باللقاح.

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