مخاوف إسرائيلية من ظهور طفرة محلية لكورونا





كشفت صحيفة يديعوت آحرنوت الإسرائيلية، عن تحذيرات من تطور طفرة إسرائيلية محلية لفيروس كورونا قد تنتشر بسرعة كبيرة، وتسجل أعدادًا كبيرة من الإصابات في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، بأنه قد فات الآوان لوقف انتشار الطفرة البريطانية التي تغلغلت بشكل كبير، موصية بضرورة إعادة عزل جميع العائدين من الخارج، حتى وإن كانوا تعافوا من (كورونا) أو تم تطعيمهم.

وأكد التقرير، أن الطفرة البريطانية، لم يعد يمكن إيقاف انتشارها في إسرائيل، مشيرًا إلى أن هناك سلالة طفرات جديدة تظهر في دول مختلفة من العالم، وأصبح التحكم فيها صعبًا للغاية.