بشري:"بيتر ميمي مبيحبش يبهدل ممثلينه وسعيدة بمشاركتي في الاختيار 2"

الأحد 24/يناير/2021 - 08:55 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
قالت الفنانة بشرى، أنها ترى أن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" تُعد بمثابة تكليفًا وطنيًا، لافتة إلى أنها حتى الآن لم تنتهِ من تصوير مشاهدها.

وأعربت بشرى عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الإختيار"، مُشيرًا إلى أن الدور الذي تقدمه خلال الأحداث مميز جدًا، وأنها تعتبره بمثابة تكليفًا فنيًا ووطنيًا، حيث أنه ينقل معاناة بعض الأسر وأولادهم.

وأشارت بشرى خلال لقائها في برنامج "It’s Show Time" المُذاع عبر قناة "CBC" أنها مازالت تقوم بتصوير مشاهدها،مُضيفة :"سعيدة جدًا بالدور الذي أقدمه، وسعيدة طبعًا بالعمل مع كريم عبد العزيز، وأحمد مكي".

وقالت بشرى أن أغلب مشاهدها في "الاختيار 2" مع الفنان إياد نصار،وأنها المرة الأولى التي تتعاون فيها معه، لكنها انتجت له مؤخرًا فيلم "مصور قتيل"، مُشيرة إلى أن المسلسل هو التعاون الأول لها مع المخرج بيتر ميمي.

وأضافت بشرى: "سعدت جدًا بالعمل مع بيتر ميمي، لأنه ما بيحبش يبهدل ممثلينه، ومع ذلك يخرج أحسن ما عندهم، وهو مجتهد جدًا ويعرف جيدًا ما الذي يريده، وفي نفس الوقت لا وقت عنده لكواليس يمكن أن يكون فيها أي نوع من أنواع اللغط."

"الاختيار 2" بطولة أحمد مكي، كريم عبد العزيز، إنجي المقدم، إياد نصار، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، إسلام جمال، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادي الجيار، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

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