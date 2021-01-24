الأرصاد بالمملكة تحذر: عوالق ترابية على منطقة المدينة المنوّرة









أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة، تضمن عوالق ترابية، تشمل تأثيرها تدنياً في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد وخيبر.





وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.





*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

هي مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأة الهيئة العامة للأرصاد عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.





وأنيط بها دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013 حيث أعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه.



