ميدو: مستاء من عدم ضغط لاعبي الزمالك على الحكم في لقطة إمام عاشو

الأحد 24/يناير/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
ر


علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على تعادل الزمالك السلبي أمام أسوان، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء أمس السبت.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الزمالك له ركلة جزاء واضحة أمام أسوان، متعجبا من عدم رجوع الحكم لتقنية الفيديو من أجل مشاهدة اللقطة.

وتابع، "اتعجب من سذاجة لاعبي الزمالك في عدم إيقاف اللعب والضغط على الحكم للرجوع إلى الـVAR في كرة إمام عاشور".

وأشار إلى أن الزمالك واجه سوء حظ، في مباراة أسوان، لكنه كان يواجه علاء عبد العال، الذي يحتاج أن تسجل في فريقه هدفا مبكرا لفتح اللقاء.

وواصل، "في ظل عدم الضغط التام لأسوان في وسط ملعب الزمالك خلال مباراة اليوم، كان لابد من نزول فرجاني ساسي مع بداية الشوط الثاني مكان حازم إمام مع عودة إمام عاشور لمركز الظهير الأيمن".

واستكمل، "أيمن يونس قام بمجهود كبير جدا مع الزمالك خلال الفترة الأخيرة من أجل لم شمل الفريق، بالإضافة للتجديد لبعض اللاعبين".

أخبار تهمك

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يوم

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 15 ساعة

عرض صفقتان بالمجان على برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو ينتقد بيان اتحاد الكرة بخصوص التحكيم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

05:31 م

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

10:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»