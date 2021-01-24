ميدو: هناك محاولات لإفشال تقنية الـvar في الدوري المصري

الأحد 24/يناير/2021 - 08:13 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن تقنية الفيديو الـVar، في الدوري المصري، في اتجاهها للإلغاء بتوجيهات من بعض الأشخاص الذين يعملون على إفشالها.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تذكروا حديثي جيدا، هناك محاولة لإفشال تقنية الـVAR في مصر حتى يتم إلغاءها".

وكان ميدو كشف أنه أرسل خطابا إلى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل إبلاغه بأنه يوجد مشاكل كبيرة في تطبيق العدالة في الدوري المصري.

وشهدت الأيام الأخيرة جدلا واسعا، بسبب الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري الممتاز، خاصة في مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي.

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