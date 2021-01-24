نقابة الموسيقيين: حمو بيكا يعرض نفسه للمساءلة حال ظهوره في كليب "نمبر 2" للفيشاوي

الأحد 24/يناير/2021 - 07:58 ص
بوابة الفجر

أوضح المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموسيقيينن قال طارق مرتضى،  إن مؤدي المهرجانات حمو بيكا ليس عضوا بالنقابة.

وأكد في تصريحات صحفية، أنه في حال ظهوره بكليب أحمد الفيشاوي "نمبر 2"، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأوضح أن  النقابة ستتخذ من جانبها كافة الإجراءات القانونية حيال الأمر.
  
يشار أن حمو بيكا يستعد لطرح أغنية "وسع للبطل " وهي ديو مشترك مع المطربة سكر ، وهي من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي وإخراج الكليب نبيل مكاوي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

والجدير ذكره أن حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "أنتي معلمة" والتي يشاركه بغنائها المطرب عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها.

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