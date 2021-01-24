رنا سماحة: بطلب من أي حد زعلته بدون قصد يسامحني

الأحد 24/يناير/2021 - 07:20 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

شاركت الفنانة رنا سماحة جمهورها منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتبت خلاله:  "يوم صعب وتقيل ومبيخلصش خالي من الراحه..مليء بالالم والدموع ووجع القلبولكن الحياه تستمر.... ضيوف وكل واحد بيروح ويبقى(( الاثر )) " .

وأضافت: "سيبت ايه لكل حد مر على حياتك ومريت على حياته..يا رب ارحم كل موتانا وصبرنا وصبر قلوبنا وسامحنا وسامحهم..واجعل اثرنا دايماً طيب على كل الي حوالينا".

وتابعت: "بطلب من اي حد زعلته بقصد او بدون قصد انه يسامحني..ومن قلبي مسامحه والله ..محدش عارف دور مين جي.. ف يا رب اجرنا من موت الفجأه ولا تقبضنا الا وانت راضٍ عنا ".

يشار إلى أن الفنانة رنا سماحة حصلت مؤخرًا على الدرع الفضي من موقع "يوتيوب"، وذلك بعدما وصلت قناتها إلى 100 ألف متابع.

ونشرت رنا سماحة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو لها، قام زوجها الملحن سامر أبو طالب بمفاجئتها خلاله بوصول الدرع.

وقالت رنا سماحة في الفيديو:" مبسوطة اوي بالدرع ده هو بالنسبالي حاجة كبيرة هو مجهود وتعب سنين كتير"، علقت عليه قائلة :"ودي أحلى بداية لـ 2021".

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