طقوس عايدة رياض في عيد ميلادها.. وأغرب هدية حصلت عليها

الأحد 24/يناير/2021 - 06:23 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



تحتفل الفنانة عايدة رياض اليوم بعيد ميلادها، وهي ممثلة وراقصة استعراضية قدمت العديد من الأعماال الفنية الناجاحة والمتميزة .

وقالت عايدة في تصريحات صحفية أنها لم تحتفل بيوم عيد ميلادها منذ سنين لأنها تكون مشغولة بالتصوير؛ ولكن هي عادة تحب أن تجتمع في ذلك اليوم مع أسرتها ويحتفلوا سوياً، لكن هذا العام هي تصور مسلسلها الجديد "ورد" .

وأضافت عايدة قائلة: "أغرب هدية جاءت لي كانت عبارة عن قلب منذ ٣٠ عاماً، وفرحت بها كثيراً وعندما فتحتها وجدت صورتي بداخلها، وكانت من شخص عزيز علّي" .

يشار أن الفنانة عايدة رياض تعاقدت مؤخرًا على مسلسل "طلقتلك نفسي"، حيث تظهر كضيفة شرف خلال الأحداث.

وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة حول الأعمال الاجتماعية التي تتخللها العديد من الأحداث الدرامية والكوميدية،و يناقش القضايا الحياتية في الحياة الزوجية،والمسلسل مكون من 30 حلقة.

مسلسل "طلقتلك نفسي" يضم مجموعة من الشباب منهم أحمد عصام، كارولين عزمي، هاجر أحمد،بجانب عدد كبير من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم الفنان بيومي فؤاد، وهو من قصة أحمد عصام، وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.

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