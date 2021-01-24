تعرف على أمنية عايدة رياض.. وأغرب موقف حدث لها في عيد ميلادها

الأحد 24/يناير/2021 - 05:18 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

تحتفل الفنانة عايدة رياض اليوم بعيد ميلادها، وهي ممثلة وراقصة استعراضية قدمت العديد من الأعماال الفنية الناجاحة والمتميزة .

وقالت عايدة في تصريحات صحفية مؤخرًا أنها تتمنى أن تذهب كروونا للأبد، وأن نعيش في سلام وأمن وإستقرار، وأن نكون يد واحدة، ولا يحدث لنا أي شئ شر .

واضافت عايدة قائلة:" أما أمنيتي الشخصية ، فأتمنى من الله أن يدم علّي الستر والصحة" .

وأشارت عايدة رياض في تصريحات صحفية أن أغرب موقف حدث لها في عيد ميلادها، كان لديها ١٢ عاماً، ذهب والدها لكي يشتري لها "تورته" لعيد ميلادها، وكانوا في الشتاء فنزلت الأمطار على "التورته" وأضرتها.

واستكملت عايدة حديثها قائلة:" كان هذا اليوم حزين لي ، فإستمريت في البكاء ، ولم يكتمل عيد الميلاد ولن أنسى هذا اليوم ".

يشار أن الفنانة عايدة رياض تعاقدت مؤخرًا على مسلسل "طلقتلك نفسي"، حيث تظهر كضيفة شرف خلال الأحداث،
وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة حول الأعمال الاجتماعية التي تتخللها العديد من الأحداث الدرامية والكوميدية،و يناقش القضايا الحياتية في الحياة الزوجية،والمسلسل مكون من 30 حلقة.

مسلسل "طلقتلك نفسي" يضم مجموعة من الشباب منهم أحمد عصام، كارولين عزمي، هاجر أحمد،بجانب عدد كبير من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم الفنان بيومي فؤاد، وهو من قصة أحمد عصام، وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.


يشار أن الفنانة عايدة رياض تعاقدت مؤخرًا على مسلسل "طلقتلك نفسي"، حيث تظهر كضيفة شرف خلال الأحداث،
وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة حول الأعمال الاجتماعية التي تتخللها العديد من الأحداث الدرامية والكوميدية،و يناقش القضايا الحياتية في الحياة الزوجية،والمسلسل مكون من 30 حلقة.

مسلسل "طلقتلك نفسي" يضم مجموعة من الشباب منهم أحمد عصام، كارولين عزمي، هاجر أحمد،بجانب عدد كبير من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم الفنان بيومي فؤاد، وهو من قصة أحمد عصام، وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.

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