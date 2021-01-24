تركي آل الشيخ عن صورته في الطفولة: "بريء.. بس من يومي أحب الفن"

الأحد 24/يناير/2021 - 04:59 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة قديمة له في الطفولة، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهر تركي آل الشيخ في الصورة وهو طفل يرتدي تيشيرت يحمل صورة المغني العالمي الراحل مايكل جاكسون، فيما علق على الصورة قائلاً "بريء بس من يومي أحب الفن ... مايكل على التيشيرت".

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مؤخرًا صور له داخل سيارته الفريدة وبمجرد نزول الصور بدء رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثوا عبر مؤشرات جوجل عن نوعها.

واتضح نوع العربية هو مرسيدس 280 SE كشف معدل بالكامل من برابوس موديل 1971، وهي سياره فريده من نوعها  تم تعديلها عن طريق اكبر شركه عالمية لتعديل السيارات النادرة.


تركي آل الشيخ عن صورته في الطفولة: "بريء.. بس من يومي أحب الفن"
تركي آل الشيخ عن صورته في الطفولة: "بريء.. بس من يومي أحب الفن"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الترفيه فن تويتر تركي ال الشيخ الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو ينتقد بيان اتحاد الكرة بخصوص التحكيم

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يوم

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عرض صفقتان بالمجان على برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تركي آل شيخ ينشر صورة له مع حماقي تثير إعجاب رواد التواصل الاجتماعي

شاهد.. تركي آل الشيخ يرتدي قميص ألميريا الإسباني

ألميريا يرحب بـ "تركي آل الشيخ" مالك النادي الجديد

تركي آل الشيخ: ألميريا لم يتفاوض مع أي لاعب مصري

تركي آل الشيخ يعلن أولى صفقات ألميريا

لقطات من حفل نادي ألميريا في مدينة ألميريا بإسبانيا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

05:31 م

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

10:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»