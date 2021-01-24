بريطانيا تدين استخدام السلطات الروسية للقوة ضد المتظاهرين

الأحد 24/يناير/2021 - 03:50 ص
مظاهرات روسية
مظاهرات روسية
أدانت وزارة الخارجية البريطانية، استخدام القوة من قبل السلطات الروسية ضد متظاهرين سلميين وصحفيين.

وطالبت المملكة المتحدة، من الحكومة الروسية احترام التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان في مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والإفراج عن المواطنين الذين اعتقلوا خلال المظاهرات السلمية.

واعتقلت الشرطة الروسية، اليوم السبت، 238 شخصًا حتى الآن خلال مظاهرات في أنحاء البلاد، استجابة لدعوة المعارض المحتجز أليكسي نافالني، بعد أن اندلعت مظاهرات في 70 مدينة بمختلف أنحاء روسيا، اليوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.

وحذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمهور من المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها.

وكانت السلطات الروسية، حظرت التظاهرات لعدة أشهر بسبب اللوائح الرامية إلى السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

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