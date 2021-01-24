لهذا السبب.. حكيم تريند على جوجل

الأحد 24/يناير/2021 - 04:17 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


تصدر النجم حكيم تريند محركات البحث بموقع "جوجل"، اليوم، وذلك بعدما ظهر في برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة ، وكشف عن أشياء كثيرة في حياته الشخصية ومسيرته الفنية .

وقال حكيم آثناء ضيافته في البرنامج، إن والده قاطعه سنوات بعد اتجاهه للغناء، كما وصل الأمر لحد رفعع السلاحي في وجهه 3 مرات.

وأكد أن والده لم يحضر أي حفلة له وعندما كان يحضر أفراح أقاربه لا يغني  إحتراماً له.

وأضاف: "لكن عندما أصبحت مشهورًا، عندنا كان يراني كان يريد أن يتصور معي، لأنه كان لا يتوقع أنني سأصل لهذه المكانة بهذا الاحترام، وبدأ يفتخر بعملي".

في سياق منفصل، أعلن النجم حكيم طرح أحدث أغانيه قريبا، وهى الأغنية التى تحمل اسم "عدى الغزال"، والمفترض طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد أيام قليلة من طرح آخر أغانيه "أخبار الطقس".

ونشر حكيم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة دعائية وترويجية للأغنية الجديدة، أتبعها قائلا: "عــدى الــغــزال.. قــريــبــًا".


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