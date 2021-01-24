"فاوتشي" يرجح الموافقة على لقاح "جونسون آند جونسون" بداية الشهر المقبل

رجح أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، الموافقة على لقاح "جونسون آند جونسون" بداية الشهر المقبل.





وفي وقت سابق، قال "فاوتشي"، إن لقاحات فيروس كورونا يمكن تعديلها لتضع في الحسبان السلالات الجديدة للفيروس، لافتا إلى أن السلالة الأخرى سريعة الانتشار التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة انتقلت إلى ما لا يقل عن 20 ولاية أميركية.





وكشف كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أن السلالة التي ظهرت في جنوب أفريقيا مثيرة للقلق لكنها لم تصل إلى الولايات المتحدة فيما يبدو.





انتشار الوباء عالميا

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



