أشرف عبد الباقي ضيف شرف مسلسل "الاختيار ٢".. تعرف على التفاصيل

الأحد 24/يناير/2021 - 03:54 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


انتهى الفنان أشرف عبد الباقي، من تصوير مشاهده في مسلسل الاختيار٢ ، حيث ظهر كضيف شرف في المسلسل، حيث يجسد شخصية الشهيد البطل العميد عامر عبد المقصود، نائب مأمور قسم كرداسة.

الشهيد العميد عامر عبد المقصود أحد أشهر شهداء الشرطة والذي استشهد فى مذبحة كرداسة عام 2013، وكان كابتن فريق ترسانة ، حيث كان لاعبًا محترفًا بكرة القدم، و لعب أول مرة عام 1980 مع نادى الترسانة وفاز ناديه بكأس مصر فى عام 1983.

ترك لزوجته ولدين "علاء وأحمد"، لتكمل مسيرتهما فى التربية والتعليم بعد الفاجعة التى تعرضوا لها، كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنجله علاء عندما توفى والده  حيث كان عمره 14 عام، وكان والده قريبا منه بشكل كبير فكان صديقه قبل أن يكون والده،  اختار علاء أن يكمل مسيرة والده فى كرة القدم بنادى الترسانة كما حرص على اختيار التشيرت رقم 4 مثل والده وان يتمرن فى نفس الملعب الذى كان يتمرن فيه والذى تم تسمية الملعب بأسمه بعد استشهاده.

وتعرض الشهيد البطل عامر عبد المقصود، للعذاب قبل استشهداه، فعندما كان يطلب مياه ليشرب سكبوا عليه مياه نار وقطعوا شرايين يده وضربوه بمواسير حديدية على رأسه وجسده ووضعوه على سيارة تجولوا بها من كرداسة إلى ناهيا فى الجيزة وشهروا بجثته.
 
مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020، وسيعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.


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