ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الأحد 24/يناير/2021 - 03:25 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
 تستكمل اليوم الأحد، مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف فريق الجونة نظيره وادي دجلة، بينما يلتقي فريق إنبي مع نظيره البنك الأهلي، وستقام المباراتين في توقيت واحد الساعة 2.30 عصرًا.
ويتصدر فريق الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، متساويًا مع غريمه التقليدي الزمالك، بينما يحتل فريق الجونة المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

بينما شهدت مسابقة الدوري تراجع كبير لفريق الإسماعيلي والذي يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، وكذلك المقاولون العرب والذي تراجع للمركز السادس عشر بنفس الرصيد.

ويتذيل الانتاج الحربي ترتيب الدوري المصري هذا الموسم برصيد 5 نقاط.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم:-

- الأهلي 20 نقطة
- الزمالك 20 نقطة
- الجونة 15 نقطة
- المصري 13 نقطة
- بيراميدز 13 نقطة
- المقاصة 13 نقطة
- سيراميكا كليوباترا 11 نقطة
- إنبي 10 نقاط 
- سموحة 9 نقاط
- البنك الأهلي 8 نقاط
- غزل المحلة 8 نقاط
- الاتحاد السكندري 8 نقاط
- نادي أسوان 8 نقاط
- الإسماعيلي 7 نقاط
- طلائع الجيش 7 نقاط
- المقاولون العرب 7 نقاط
- وادي دجلة 6 نقاط
- الانتاج الحربي 5 نقاط.

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