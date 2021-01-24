ميدو ينتقد بيان اتحاد الكرة بخصوص التحكيم

الأحد 24/يناير/2021 - 03:06 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي




أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا رسميا قبل قليل، دفاعا عن التحكيم المصري خلال الفترة الأخيرة، ردا على الأندية التي أبدت استيائها من الحكام.

وقال الإعلامي أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "بيان اتحاد الكرة بمساندة الحكام أمر جيد جدا".

وواصل، "لا يجب أن يتضمن البيان جملة "هجوم غير مبرر"، لا الهجوم مبرر، وكونك لا تعرف ذلك، يبقى انت لا تعرف أخطاءك".

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك والاسماعيلي، كانوا أصدروا بيانات رسمية بحثا عن العدالة التحكيمية، كما ذكروا في الخطابات.

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