رفع 940 طنًا من القمامة في للمنطقة المركزية بالدقهلية

الأحد 24/يناير/2021 - 02:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن رفع 940 طنا من القمامة والأتربة ومخلفات في للمنطقة المركزية بالدقهلية.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن ملف القمامة وتحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وكان محافظ الدقهلية كلف لمنال الغندور السكرتير المساعد بالاشراف على تنفيذ الحملات المكبرة ومتابعة اعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات والاتربة بنطاق المنطقة المركزية بالمحافظة والتى تضم نطاق احياء شرق وغرب المنصورة ونطاق مركز المنصورة ومركز ومدينة طلخا.

قامت الحملة فى يومها الثانى اليوم السبت برفع 940 طن قمامة واتربة ومخلفات بنطاق المنطقة المذكورة ففى (نطاق حى شرق المنصورة تم رفع 210 طن - وفى نطاق مدينة طلخا تم رفع 130طن قمامة وكذلك واتربة باستخدامات المكنسيات - وفى نطاق مركز المنصورة تم رفع 300 طن قمامة - وفى نطاق حى غرب تم رفع 300 طن قمامة ) هذا يستمر تنفيذ الحملات يوميا على مدار الاسبوعين القادمين بالمنطقة المركزية المشار اليها وذلك بمشاركة المعدات والسيارات والورش الصناعية التابعة للوحدات المحلية فى غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا، وعدد من المدن والمراكز بالمحافظة 

وقد شدد المحافظ على استمرار اعمال الحملات بالمنطقة المشار اليها حرصا على توفير بيئة صحية ونظيفة وآمنة للمواطنين بنطاق المحافظة، كما كلف محافظ الدقهلية، جميع السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتنفيذ هذه الحملات نطاقهم لانهاء رفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء على مستوى المحافظة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الخطة المتكاملة التي تم إعدادها بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بأنحاء المحافظة وذلك بهدف تحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة نظيفه لمواطني الدقهلية.

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