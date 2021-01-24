حارس شباب الأهلي الإماراتي: تتويجنا بالسوبر مستحق

الأحد 24/يناير/2021 - 02:35 ص
بوابة الفجر
وكالات
قال ماجد ناصر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي، إن أداء الفريق يتحسن من مباراة لأخرى رغم النقص العددي بسبب الإصابات، مؤكدا أن الفريق توج بلقب كأس السوبر الإماراتي عن جدارة.

وتغلب شباب الأهلي على الشارقة 1 / صفر مساء أمس الجمعة ليتوج بلقب كأس السوبر الإماراتي.

وقال ماجد ناصر في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم السبت :"حققنا لقبا مهما في بداية عام 2021، وعلى حساب فريق كبير مثل الشارقة، والحمدلله أننا أسعدنا جمهورنا بأول بطولة في الموسم الجاري."

وأضاف :"شباب الأهلي يقدم مستوى فوق الخيال في آخر خمس مباريات تقريبا، بعدما تمكن (المدرب) مهدي علي من تصحيح الأخطاء في الدور الأول، وقدم فريقي أداء سوبر في مباراة كأس السوبر، واستحق اللقب عن جدارة."

وكشف ماجد ناصر أن الفارق في مباراة كأس السوبر كان يكمن في روح اللاعبين، وقال :"تعاهدنا على أن نكون على قلب رجل واحد، وأن نعيد الفريق لمستواه، والالتزام والانضباط لإظهار شخصية البطل داخل المستطيل الأخضر، بعدما عشنا فترة صعبة ماضية."

أخبار تهمك

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 9 ساعات

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يوم

شاهد.. أديب لـ السيسي: "هتدخل التاريخ من أوسع أبوابه"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عرض صفقتان بالمجان على برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

02:33 ص

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

10:03 م

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»