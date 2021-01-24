حارس شباب الأهلي الإماراتي: تتويجنا بالسوبر مستحق

قال ماجد ناصر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي، إن أداء الفريق يتحسن من مباراة لأخرى رغم النقص العددي بسبب الإصابات، مؤكدا أن الفريق توج بلقب كأس السوبر الإماراتي عن جدارة.





وتغلب شباب الأهلي على الشارقة 1 / صفر مساء أمس الجمعة ليتوج بلقب كأس السوبر الإماراتي.





وقال ماجد ناصر في تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم السبت :"حققنا لقبا مهما في بداية عام 2021، وعلى حساب فريق كبير مثل الشارقة، والحمدلله أننا أسعدنا جمهورنا بأول بطولة في الموسم الجاري."





وأضاف :"شباب الأهلي يقدم مستوى فوق الخيال في آخر خمس مباريات تقريبا، بعدما تمكن (المدرب) مهدي علي من تصحيح الأخطاء في الدور الأول، وقدم فريقي أداء سوبر في مباراة كأس السوبر، واستحق اللقب عن جدارة."



