منتخب ألمانيا يصالح جماهيره بفوز كبير على البرازيل بمونديال اليد

الأحد 24/يناير/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
وكالات
تخلص المنتخب الألماني لكرة اليد سريعا من آثار الهزيمة أمام إسبانيا واستعاد نغمة الانتصارات في بطولة العالم الـ27 بفوز كبير 31 / 24 على نظيره البرازيلي اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الثاني (الدور الرئيسي) للبطولة المقامة حاليا في مصر.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى أربع نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث في المجموعة بفارق الأهداف أمام نظيره البولندي قبل المواجهة المرتقبة بينهما بعد غد الاثنين في ختام مبارياتهما بالمجموعة.

وتجمد رصيد المنتخب البرازيلي عند نقطة واحدة في المركز الخامس علما بأن الفريقين فقدا فرصة المنافسة على إحدى بطاقتين المجموعة إلى دور الثمانية بالبطولة قبل هذه المباراة.

وكان منتخبا المجر وإسبانيا حسما بطاقتي هذه المجموعة في وقت سابق اليوم.

وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول لصالحه 16 / 12 ثم حافظ الفريق على تقدمه وعلى انتصاره في الشوط الثاني ليكون فوزا معنويا للفريق الذي ودع البطولة من الدور الثاني.

أخبار تهمك

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

منذ حوالي 6 ساعات

عرض صفقتان بالمجان على برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

شاهد.. أديب لـ السيسي: "هتدخل التاريخ من أوسع أبوابه"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعة

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 10 ساعات

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

02:33 ص

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

10:03 م

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»