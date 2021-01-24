حكيم في كواليس "سهرانين" برفقة أمير كرارة (صور)

الأحد 24/يناير/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
نشرت صفحة برنامج "سهرانين" عبر فيسبوك عددًا من الصور للمطرب حكيم من داخل كواليس أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج الذي يقدمه الفنان أمير كرارة.

وقال حكيم آثناء ضيافته في البرنامج، إن والده قاطعه سنوات بعد اتجاهه للغناء، كما وصل الأمر لحد رفعع السلاحي في وجهه 3 مرات.

وأكد أن والده لم يحضر أي حفلة له وعندما كان يحضر أفراح أقاربه لا يغني  إحتراماً له.

وأضاف: "لكن عندما أصبحت مشهورًا، عندنا كان يراني كان يريد أن يتصور معي، لأنه كان لا يتوقع أنني سأصل لهذه المكانة بهذا الاحترام، وبدأ يفتخر بعملي".

في سياق منفصل، أعلن النجم حكيم طرح أحدث أغانيه قريبا، وهى الأغنية التى تحمل اسم "عدى الغزال"، والمفترض طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد أيام قليلة من طرح آخر أغانيه "أخبار الطقس".

ونشر حكيم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة دعائية وترويجية للأغنية الجديدة، أتبعها قائلا: "عــدى الــغــزال.. قــريــبــًا".
حكيم في كواليس "سهرانين" برفقة أمير كرارة (صور)
حكيم في كواليس "سهرانين" برفقة أمير كرارة (صور)
حكيم في كواليس "سهرانين" برفقة أمير كرارة (صور)
حكيم في كواليس "سهرانين" برفقة أمير كرارة (صور)
حكيم في كواليس "سهرانين" برفقة أمير كرارة (صور)
حكيم في كواليس "سهرانين" برفقة أمير كرارة (صور)
حكيم في كواليس "سهرانين" برفقة أمير كرارة (صور)
حكيم في كواليس "سهرانين" برفقة أمير كرارة (صور)

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