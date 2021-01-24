وحيد ينتقد حكام مباراة الإسماعيلي والمحلة













أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي واضح في مباراة غزل المحلة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق فى إطار الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز.









وأضاف '' وحيـد '' في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' ركلة الجزاء الثانية التي احتسبت لغزل المحلة والتي جاء منها هدف التعادل '' غير صحيحة '' ، كما أن الفريق عانى من الظلم التحكيمي خلال المباريات السابقة.





واختتم وحيد ، نتائج الاسماعيلي في الآونة الأخيرة لا ترضي الجمهور ، كما أن هناك أكثر من مدير فني أجنبي على رادار مجلس الإدارة ، لكن لن نتعجل في حسم هذا الملف.







