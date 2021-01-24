ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 24/يناير/2021 - 02:11 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

مازال يتصدر كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 15 هدفًا، وذلك بفارق ثلاثة نقاط عن روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، في صاحب المرتبة الثانية.

 ويأتي لوكاكو متساويًا في الأهداف مع كل من، تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو وزلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان.

ولقب تشيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو بجائزة هداف الكالتشيو الإيطالي للنسخة الماضية.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد كالآتي:-


1 – كريستيانو رونالدو – 15 هدفًا

2 – روميلو لوكاكو – 12 هدفًا

3 – تشيرو إيموبيلي– 12 هدفًا

4 – زلاتان إبراهيموفيتش – 12 هدفًا

5 – لويس مورييل – 11 هدفًا

6 – جواو بيدرو – 10 أهداف

7 – لورينزو إنسيني – 9 أهداف

8 – أندريا بيلوتي – 9 أهداف

9 – لاوتارو مارتينيز – 9 أهداف

10 – نزولا – 9 أهداف

11 – هنريك مخيتاريان – 8 أهداف

12 – هيرفينج لوزانو – 8 أهداف

13 – دوفان زاباتا – 8 أهداف

14 – دومينيكو بيراردي – 7 أهداف

15 – جوردان فيريتو – 7 أهداف

16 – إدين دجيكو – 7 أهداف

17 – فابيو كوالياريلا – 7 أهداف

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كريستيانو رونالدو الدوري الإيطالي

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