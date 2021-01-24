عزيز الشافعي عن عمرو دياب: "مشوفتش منه غير كل حلو"

الأحد 24/يناير/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الملحن عزيز الشافعي، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،  وكانت الصورة لعزيز برفقة الهضبة عمرو دياب آثناء حفلته أمس في ستاد دبي، وكانت الصورة على المسرح .

علق عزيز على الصورة قائلاً: "من حقنا نفخر بعمرو دياب ونجاحه كمصريين وكفنانين بنشتغل معاه وبنفرح وإحنا شايفين المكانة العالمية وحب واستقبال الناس في كل مكان وفي كل بلد".
 
واستكمل قائلاً: "وبنعرف إن الكبير كبير مش بس بفنه ولا بمكانته اللي موصلهاش حد غيره في الشرق الأوسط، لأ كمان بأخلاقه وباحترامه لجمهوره.. وتقديره للناس اللي بتشتغل معاه  وبتشاركه ولو ف محطة من محطات مسيرته العظيمة.. شكرا عمرو دياب على كل حاجة حلوة ،ومشوفتش منك غير الحلو كله".

واضاف :" من حقنا نفخر ب عمرو دياب و نجاحه كمصريين و كفنانين بنشتغل معاه و بنفرح واحنا شايفين المكانة العالمية و حب و استقبال "

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