عزيز الشافعي عن عمرو دياب: "مشوفتش منه غير كل حلو"

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نشر الملحن عزيز الشافعي، صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكانت الصورة لعزيز برفقة الهضبة عمرو دياب آثناء حفلته أمس في ستاد دبي، وكانت الصورة على المسرح .



علق عزيز على الصورة قائلاً: "من حقنا نفخر بعمرو دياب ونجاحه كمصريين وكفنانين بنشتغل معاه وبنفرح وإحنا شايفين المكانة العالمية وحب واستقبال الناس في كل مكان وفي كل بلد".



واستكمل قائلاً: "وبنعرف إن الكبير كبير مش بس بفنه ولا بمكانته اللي موصلهاش حد غيره في الشرق الأوسط، لأ كمان بأخلاقه وباحترامه لجمهوره.. وتقديره للناس اللي بتشتغل معاه وبتشاركه ولو ف محطة من محطات مسيرته العظيمة.. شكرا عمرو دياب على كل حاجة حلوة ،ومشوفتش منك غير الحلو كله".



واضاف :" من حقنا نفخر ب عمرو دياب و نجاحه كمصريين و كفنانين بنشتغل معاه و بنفرح واحنا شايفين المكانة العالمية و حب و استقبال "



