ميدو: اتحاد الكرة ظلم علي لطفي

الأحد 24/يناير/2021 - 01:43 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب تصريحاته بشأن تخفيض عقوبة الإيقاف الموقعة على محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن عن تخفيض عقوبة الإيقاف الموقعة على محمد الشناوي، من 4 مباريات إلى مباراة واحدة فقط، ليعقب على ذلك أحمد مجاهد بأنه تم تقليصها نظرا لأهمية الحارس الدولي، والذي يتجهز لتمثيل مصر في كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " لم أرى في حياتي مسؤول يقول بكل ثقة "تخفيض عقوبة الشناوي لأهميته وإعداده لكأس العالم للأندية".

وتساءل، "ما ذنب الأندية الأخرى من ذلك، ما ذنب بيراميدز؟ ما ذنب علي لطفي؟".

 واستكمل، "علي لطفي كان من الممكن يلعب مباراة بيراميدز ويتألق وموسيماني يقرر البدء به في كأس العالم! انت مالك وتقتل فرصته ليه؟".

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