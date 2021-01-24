تعرف على إيرادات فيلم Redemptionday في السينما المصرية





يُعرض الفيلم الأمريكى " Redemption day "، في السينما المصرية منذ يوم 6 من يناير 2021.وقال موزع السينمائى محمود الدفراوى في تصريحات صحفية أن إيرادات فيلم Redemptionday يوم الخميس كانت 187 جنيها فقط.وتدور قصة الفيلم في أجواء من التشويق واﻹثارة والغموض، حول جندي من مشاة البحرية الأمريكية يحاول إنقاذ مجموعة من الرهائن لدى إحدى الجماعات الإرهابية، فيحاول التسلل إليهم لإنقاذ الرهائن بدولة المغربالفيلم من بطولة جاري دوردان، سيريندا سوان، أندي جارسيا، وآخرين من تأليف ليمور سيفان وهشام حجي، واخراج هشام حجى.