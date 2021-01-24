شبورة صباحية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

الأحد 24/يناير/2021 - 07:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الأحد، الموافق 24 يناير 2021.

طقس ساعات النهار
وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

أما في شمال الصعيد، فيسود طقس مائل للدفء والرياح معتدلة، وبينما يسود طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس ساعات الليل
وبالنسبة لساعات الليل، توقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

شبورة مائية
ومن المتوقع ظهور شبورة مائية صباحا علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

اتخاذ كافة الاستعدادات
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى، المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 20
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 09 والعظمى 20
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 10 والعظمى 19
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 10 والعظمى 17
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 06 والعظمى 16
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 05 والعظمى 17
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 19
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 17
درجات الحرارة في رفح الصغرى 10 والعظمى 17
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 09 والعظمى 20
درجات الحرارة في نخل الصغرى 04 والعظمى 16
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة في طابا الصغرى 10 والعظمى 18
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 01 والعظمى 11
درجات الحرارة في الطور الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 13 والعظمى 23
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 05 والعظمى 20
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 05 والعظمى 21
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 05 والعظمى 21
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 04 والعظمى 20
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 06 والعظمى 23
درجات الحرارة في قنا الصغرى 05 والعظمى 24
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 06 والعظمى 25
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 09 والعظمى 26
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 25
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 20
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 23

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