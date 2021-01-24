رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوضح الفارق بين العجز الأكتواري والنقدي (فيديو)

الأحد 24/يناير/2021 - 07:17 ص
اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض
شيماء حسن
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الفارق بين ما يسمى بالعجز الأكتواري والعجز النقدي في منظومة المعاشات.

وأضاف "عوض" خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية": "العجز الاكتواري يعني أنه لو هناك 10 مليون شخص طلعوا على المعاش اليوم، فلو أنا عندي فائض اكتواري، أما لو المصروفات أعلى من الإيرادات المنتظمة يبقى فيه وقتها مشكلة ".

وأضاف: "العجز الأكتواري يعني وجود عجز من الناحية النظرية، ولكن العجز النقدي يعني وقتها إنه لا يوجد إيرادات وموارد للهيئة"، مشيرًا إلى أن حجم المعاشات الحالية وصل إلى 275 مليار جنيه.

وأشاد، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتدخل القيادة السياسية لتشكيل لجنة المعاشات والتي عملت على جل الكثير من مشاكل التأمين الاجتماعي في مصر.

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