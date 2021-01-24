مفاجأة سارة.. الإعلان عن لقاح لكورونا من جرعة واحدة قريبا (فيديو)

الأحد 24/يناير/2021 - 01:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك خطة لتطعيم الأطقم الطبية والأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، موضحا أن جرعات لقاح كورونا سيتم توفيرها في كل المستشفيات ويتم توفيرها لكل الأطقم الطبية المتواجدة في مستشفيات العزل".

وأضاف " حسني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن السبب في تأخير التطعيم باللقاحات هو توفير الكمية الكافية للجميع والفئات الأولى بالرعاية".

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: "يتم التفكير في اللقاحات المتوفرة حاليا واللقاحات التي يتم إجراء عليها دراسات وهناك لقاحات غير نشطة ولقاحات محملة على فيروس آخر وهناك لقاحات وراثية ومصر تفضل اللقاحات غير النشطة والمحملة على فيروس أخر".

ولفت حسام حسني: "هناك لقاح مازال تحت الدراسة من جرعة واحدة وشارفت التجارب على الانتهاء ونتابع التجارب الخاصة بهذا اللقاح للتأكد من أمانة وفعاليته".

ونوه بأن هناك تناقصًا في أعداد إصابات كورونا بفضل الوعي واتباع الإجراءات الاحترازية، مضيفًا: "إحنا راهنا على وعي المصريين وكسبنا الرهان بالوعي وفرض الغرامة على غير الملتزمين"، مضيف أن "نجاح مصر في تقليل أعداد إصابات كورونا سببه لقاح الإجراءات الاحترازية".

وتابع: "من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لمنع ارتفاع الإصابات مجددًا".

وأكمل: "الأمل في نهاية هذا الوباء هو لقاح واقٍ أو دواء شافٍ وأصبح الآن لدينا سلاح الإجراءات الاحترازية واللقاح".

وأكد: "غدًا نهاية الوباء وتحقيق الأمان للمصريين منه بسبب بدء التطعيم باللقاح"، مضيفا:" آخر تحديث للبروتوكول العلاجي كان في شهر نوفمبر ويحقق نجاحًا على الأرض في الحالات المصابة، ومعظم الدول العربية تتبع البروتوكول العلاجي المتبع في مصر ".

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