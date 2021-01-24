التعليم العالي: الامتحانات عقب إجازة منتصف العام مرتبط بفيروس كورونا (فيديو)

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، التفاصيل المتعلقة باجتماع المجلس الأعلى للجامعات.





وقال "عبدالغفار" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إن من أهم قرارات اليوم للمجلس الأعلى للجامعات، عقد الامتحانات بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.





وأضاف أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وجه بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم.



