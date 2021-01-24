عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

الأحد 24/يناير/2021 - 02:33 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريم محمود
كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة بدأت استعداداتها في وضع إطار أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لموقع الفجر تفاصيل الامتحانات.

وقالت المصادر إن الامتحانات سيجري عقدها إلكترونيا وليست ورقيا كما كان في السنوات الماضية وسيتم الامتحان بنظام الكتاب المفتوح أو الـ "أوبن بوك" ويعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأضافت، أن الامتحان يشمل كافة طلاب الثانوية العامة بما فيهم طلاب الخدمات والمنازل، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

واستكملت: "أسئلة امتحانات الثانوية العامة لن تكون من الكتاب، وإنما من المنهج وبالتالى مسموح بدخول الامتحان بالكتاب الورقي و تشمل الأسئلة 4 نماذج امتحانية مختلفة".

واختتمت المصادر: "بنوك الأسئلة ستضم نماذج الامتحانات وسيأتى منها جميع الأسئلة في جميع المواد، وفقا لما صرح به وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر التعليم الامتحانات

أخبار تهمك

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك يحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يوم

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 10 ساعات

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. أديب لـ السيسي: "هتدخل التاريخ من أوسع أبوابه"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

عرض صفقتان بالمجان على برشلونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 7 ساعات

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مصادر بـ"التعليم" تكشف عقوبة واضعي امتحاني "الكيمياء والأحياء"

عاجل .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2018 عبر موقع الفجر الآن

اجتماع بالتعليم لبحث استعدادات امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

مصادر: "التعليم" تنهي 50% من استعداداتها لامتحانات الثانوية

التعليم تكشف استعداد الكنترولات لامتحانات الشهادة الثانوية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

02:33 ص

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

10:03 م

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»