عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة بدأت استعداداتها في وضع إطار أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لموقع الفجر تفاصيل الامتحانات.





وقالت المصادر إن الامتحانات سيجري عقدها إلكترونيا وليست ورقيا كما كان في السنوات الماضية وسيتم الامتحان بنظام الكتاب المفتوح أو الـ "أوبن بوك" ويعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.





وأضافت، أن الامتحان يشمل كافة طلاب الثانوية العامة بما فيهم طلاب الخدمات والمنازل، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.





واستكملت: "أسئلة امتحانات الثانوية العامة لن تكون من الكتاب، وإنما من المنهج وبالتالى مسموح بدخول الامتحان بالكتاب الورقي و تشمل الأسئلة 4 نماذج امتحانية مختلفة".



