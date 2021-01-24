لميس جابر تقدم بلاغ إلى وزير التربية والتعليم (فيديو)

قالت الدكتورة لميس جابر، إن الأجيال يمكنها أن تدرك حقيقة التاريخ، من خلال التعليم ومنح الطفل الفرصة للتفكير، مضيفة: "كتاب المناهج بيحكموا عليك بعقلهم، أنت بتأخد جزاء مش منهج".





وأضافت خلال لقاءها مع الإعلامي مصطفى المنشاوي فى برنامج "ابن مصر"، الذي يذاع على شاشة فضائية المحور: "أنا أذاكر لأحفادي مادة الدراسات الإجتاعية وجدت عصر محمد على، نفى عمر مكرم الذى وضعه على عرش مصر، وخلع الشيخ عبد الله الشرقاوي من رئاسة مشيخة الأزهر وهذه لم تحدث نهائيا؛ فعبد الله الشرقاوي توفى عام 1816 شيخا للأزهر، وذهب رجال الأزهر بعدها إلى القلعة لمحمد علي وأخبرهم أن يتفقوا على شخص بينهم وأصبح انتخاب شيخ الأزهر في يد رجال الأزهر وقتها".



