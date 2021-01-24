لميس جابر: أكبر خطايا الإخوان هي استباحة الوطن بما فيه (فيديو)

قالت الكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر، إنها حزينة على اللغة العربية، مشيرا إلى أهمية عودة الكتاتيب مرة أخري بدلا من الحضانة، لأنه يعلم القراءة والكتابة، وأفضل شيء لكي تتعلم القراءة سواء مسيحي أو مسلم إقرأ القرآن.





وأشارت "جابر"، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى المنشاوى فى برنامج ابن مصر على شاشة فضائية المحور، إلى أن أكبر خطايا جماعة الإخوان هي استباحة الوطن بما فيه، وأكبر خطايا الرئيس الراحل مبارك طول المدة، وخطأ الرئيس الراحل أنور السادات وثوقه فى الإخوان، وخطأ عبد الناصر القمع، وخطأ فاروق هو الضعف.



