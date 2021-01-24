لميس جابر: أكبر خطايا الإخوان هي استباحة الوطن بما فيه (فيديو)

الأحد 24/يناير/2021 - 06:26 ص
لميس جابر
لميس جابر
داليا الحسين
قالت الكاتبة والأديبة الدكتورة لميس جابر، إنها حزينة على اللغة العربية، مشيرا إلى أهمية عودة الكتاتيب مرة أخري بدلا من الحضانة، لأنه يعلم القراءة والكتابة، وأفضل شيء لكي تتعلم القراءة سواء مسيحي أو مسلم إقرأ القرآن.

وأشارت "جابر"، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى المنشاوى فى برنامج ابن مصر على شاشة فضائية المحور، إلى أن أكبر خطايا جماعة الإخوان هي استباحة الوطن بما فيه، وأكبر خطايا الرئيس الراحل مبارك طول المدة، وخطأ الرئيس الراحل أنور السادات وثوقه فى الإخوان، وخطأ عبد الناصر القمع، وخطأ فاروق هو الضعف.

وأكدت أن وجه الشبه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد على باشا، كبير جدا لأن الإثنين بنائين بسرعة وجدية، مضيفة:" هناك إنجازات كبيرة ومصر بتختلف يوم عن يوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لميس جابر بوابة الفجر الفجر الإخوان

أخبار تهمك

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

عرض صفقتان بالمجان على برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ حوالي 9 ساعات

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يوم

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو ينتقد بيان اتحاد الكرة بخصوص التحكيم

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"الفجر" تخوض مغامرة داخل حضانات السلفيين.. من هنا يبدأ الإرهاب

لميس جابر: "السادات" أخطأ عندما حاول إخراج الإخوان من السجون (فيديو)

لميس جابر: أردوغان "بلطجي" المنطقة

شاهد.. موعد عرض "حواديت لميس جابر" على "الحياة"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

05:31 م

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

10:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»