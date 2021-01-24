مبابي يلمح لاستمراره مع نجم باريس سان جيرمان





ألمح الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وهدف ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل بأنه يفكر في تجديد عقده مع النادي الفرنسي مشيراً إلى أنه في حالة تجديد عقده فإنه سيبقى طويلاً مع الفريق الفرنسي.

وقال مبابي في تصريحات صحفية:"سأكون دائماً ممتناً لباريس سان جيرمان لكنني أريد أن أفكر ماذا أريد أن أفعله في السنوات المُقبلة، قد يتغير تفكيري ولكن يجب أن أتخذ قراري قريباً".

وأضاف:"إذا وقعت على تعاقد جديد مع باريس سان جيرمان، ستكون خطوة بمثابة استثمار على المدى الطويل، أشعر أنني بحالة جيدة في باريس سان جيرمان، أنا سعيد جداً هنا منذ اليوم الأول لي ".

وعن الفوز على مونبيلييه برباعية نظيفة وتسجيله لهدفين, قال مبابي:" لطالما لدي رغبه بتسجيل الأهداف، في أرض الميدان كنا جاهزين ولم نفرط بالفرص المتاحه وكان علينا الانتصار هدفان جميلان لقد سجلتها".

وتابع:" تسجيل الأهداف يزيد من رغبتي ولكنني أقدم مصلحة الفريق، كانت مباراه جيده فعلياً قدمنا الى هُنا من أجل تسجيل الاهداف والانتصار وكانت لدينا الانسيابية، كُنا جاهزين تماماً وتغلبنا على الخصم".

واختتم مبابي تصريحاته قائلًا: " لدينا مدير فني جديد لديه فلسفة جديدة وافكار حديثة ولكننا نحن سنعمل على أن ننفذ مايطلبه المدرب، لم أكن في حالة يجدة، ومن الطبيعي أن يتساءل الناس عن أسباب ذلك، وأعمل بكل جدية".



