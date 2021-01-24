طرح فيلم "Wonka" في 2023





أعلنت Warner Bros طرح فيلم "Wonka" المأخوذ عن "Charlie and Chocolate Factory"

فى 2023.





وتأمل Warner Bros أن يبدأ التصوير في غضون الأشهر الأربعة المقبلة بهدف عرضه في السينمات 17 مارس 2023.





وتستند قصة الفيلم إلى كتاب الأطفال الشهير للمؤلف رولد دال "تشارلي ومصنع الشوكولاتة"، وتتبع القصة صبيًا فقيراً يُدعى تشارلي، وهو واحد من خمسة شبان فازوا بتذكرة ذهبية للقيام بجولة في مصنع الشوكولاتة المشهور عالميًا، والذي يتسم بالسرية الشديدة، ويديره ويلي ونكا.





وكان جين وايلدر قد لعب دور الشخصية الرئيسية في فيلم "ويلي ونكا ومصنع الشوكولاتة" الذي عرض عام 1971، ولاحقاً قام جوني ديب بأداء نفس الدور في فيلم معاد انتاجه وعرض في 2005، وأخرجه تيم بيرتون.