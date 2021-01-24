طرح فيلم "Wonka" في 2023

الأحد 24/يناير/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر

أعلنت Warner Bros طرح فيلم "Wonka" المأخوذ عن "Charlie and Chocolate Factory"
 فى 2023.

وتأمل Warner Bros أن يبدأ التصوير في غضون الأشهر الأربعة المقبلة بهدف عرضه في السينمات 17 مارس 2023.

وتستند قصة الفيلم إلى كتاب الأطفال الشهير للمؤلف رولد دال "تشارلي ومصنع الشوكولاتة"، وتتبع القصة صبيًا فقيراً يُدعى تشارلي، وهو واحد من خمسة شبان فازوا بتذكرة ذهبية للقيام بجولة في مصنع الشوكولاتة المشهور عالميًا، والذي يتسم بالسرية الشديدة، ويديره ويلي ونكا.

وكان جين وايلدر قد لعب دور الشخصية الرئيسية في فيلم "ويلي ونكا ومصنع الشوكولاتة" الذي عرض عام 1971، ولاحقاً قام جوني ديب بأداء نفس الدور في فيلم معاد انتاجه وعرض في 2005، وأخرجه تيم بيرتون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيلم سينمات سينما افلام

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أديب لـ السيسي: "هتدخل التاريخ من أوسع أبوابه"

منذ أقل من ساعة

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك يحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ أقل من ساعتين

عرض صفقتان بالمجان على برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة سارة.. الإعلان عن لقاح لكورونا من جرعة واحدة قريبا (فيديو)

منذ نصف ساعة

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يوم

موضوعات متعلقة

طرح فيلم "JOKER" بدور العرض السينمائية في هذا الموعد

تأجيل طرح "wonder woman" الجزء الثاني لعام 2020

رحيل الممثلة الأمريكية دينيس نيكرسون بعد صراع مع المرض

تأجيل طرح فيلم النجمة " بارينيتي شوبرا" Jabariya Jodi بصالات العرض الهندية

إعادة طرح فيلم Simmba لرانفير سينغ في استراليا

كورونا يتسبب في تأجيل فيلم آخر من أفلام هوليوود المرتقبة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

10:03 م

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

11:32 م

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»