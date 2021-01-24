تعليق مفاجئ من نجم الأهلي السابق بشأن رحيله عن القلعة الحمراء

الأحد 24/يناير/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


أكد أحمد شديد قناوي قائد المصري البورسعيدي، أن البعض ظن أني انتهيت بالرحيل عن الأهلي ولكن الموقف كان خطوة في مشواري لمزيد من النجاح.

وقال شديد في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن النادي المصري صاحب فضل علي وعودتي لبورسعيد أقل رد للجميل. 

وتابع، أن الطموح في بورسعيد الأن يؤهل المصري للعودة الي مكانته في المنافسة على البطولات التي يشارك بها.

وأتم، أن الجميع في الفريق يقدر قيمة علي ماهر المدير الفني للفريق مؤكدا أنه يسعى للحصول على بطولة لجماهير بورسعيد.

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