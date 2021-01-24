مواعيد مباريات اليوم الأحد 24 يناير 2021

الأحد 24/يناير/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تقام  اليوم الأحد الرابع والعشرين من شهر يناير لعام 2021 عدد من المباريات المثيرة في مختلف البطولات والتي تشمل مواجهات في الدوري الإسباني والألماني والايطالي والفرنسي والدوري المصري والسعودي وكأس امم افريقيا للمحليين.

 أهم مباريات اليوم الأحد  24 يناير 2021 في كل الدوريات والقنوات الناقلة

 يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً علي ألتشي ويتشضيف أتلتيكو مدريد فريق فالنسيا بينما في إيطاليا يستضيف فريق يوفنتوس نظيره بولونيا في مواجهة صعبة علي البيانكونيري.

أما فيما يتعلق بالدوري الألماني سيكون العملاق البافاري بايرين ميونيخ في مواجهة ليست سهلة عندما يحل ضيفاً علي شالكـة في ملعب  فيلتينس ارينا.

موعد مباريات اليوم الأحد 24 يناير 2021 (بتوقيت القاهرة)
الدوري الإسبانـي

أوساسونا × غرناطة (3:00 عصراً ) – علي قناة ( beIN Sports Fr 10 HD max )

إلتشي × برشلونة ( 5:15 مساءً ) – علي قناة ( beIN Sports HD 3 ) – تعليق ( محمد بركات)

سيلتا فيغو × إيبـار ( 7:30 مساءً) – علي قناة ( beIN Sports HD 12 EN )

أتلتيكو مدريد × فالنسيـا (10:00 مساءً ) – علي قناة ( beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 3) – تعليق حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس × بولونيا ( 1:00 ظهراً ) – علي قناة (beIN Sports HD 1 ،beIN Sports HD 4 ) تعليق ( علي محمد علي

جنوى × كاليـاري (4:00 عصراً ) – علي قناة beIN Sports HD 5

هيلاس فيرونا × نابولي ( 4:00 عصـراً ) – علي قناة beIN Sports HD 4 – تعليق خـالد الحدي

لاتسيو × ساسولو ( 7:00 مساءً ) – علي قناة beIN Sports HD 4 – تعليق عـادل خلو

بارما × سامبدوريا ( 9:45 مساءً ) – علي قناة beIN Sports HD 4

الـدوري الألماني

شالكه 04 × بايرن ميونيخ ( 4:30 عصـراً )  – علي قناة beIN Sports FR HD 1 ، Sky Sport Bundesliga 1 HD

هوفنهايم × كولن ( 7:00 مساءً ) – علي قنـاة Sky Sport Bundesliga 1 HD ، beIN Sports Fr 9 HD max

الدوري الفـرنسي

بوردو × أنجيه (2:00 ظهراً ) – علي قناة beIN Sports HD 6

ستاد ريمس × ستاد بريست 29 ( 4:00 عصـراً ) – علي قناة beIN Sports HD 9

ديجون× ستراسبورج ( 4:00 عصراً ) – علي قناة beIN Sports HD 7

ميتز × نانت ( 4:00 عصراً ) – علي قناة beIN Sports HD 6

رين × ليل ( 6:00 مساءً ) – علي قنـاة beIN Sports HD 6

سانت إيتيان × ليون ( 10:00 مساءً) – علي قناة beIN Sports HD 6

الدوري السعودي

أبها × القادسية (2:55 عصراً) – علي قناة KSA Sports 3 HD – تعليق راشـد الدوسري

الفتح × الرائد (4:55 مساءً ) – علي قناة KSA Sports 4 HD – تعليق جعفـر الصليح

الاتفاق × الأهلـي (  7:10 مساءً) – علي قنـاة KSA Sports 3 HD – تعليق عيسي الحربين

الاتحاد × النصر ( 7:10 مساءً ) – علي قناة KSA Sports 1 HD ،  تعليق بلال أحمد علام ، KSA Sports 2 HD – تعليق سمير المعيرفـي

الدوري المصـري

الجونة × وادي دجلة (2:30 ظهراً ) – علي قناة ON TIME SPORTS 1HD

إنبي × البنك الأهلـي ( 2:30 ظهراً ) – علي قناة ON TIME SPORTS 2HD

بطـولة كأس أمم افريقيا للاعبين المحليين

الكاميرون × بوركينا فاسو (9:00 مسـاءً ) – علي قناة beIN Sports Fr 8 HD max

مالي × زيمبابوي (9:00 مساءً ) – علي قناة beIN Sports Fr 7 HD max

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