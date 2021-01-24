تعليق ناري من الشيخ علي جمعة بشأن "زواج التجربة"

انتقد الشيخ علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، ما انتشر مؤخرًا بشأن "زواج التجربة".





وقال "جمعة" خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن زواج التجربة نتيجة لغياب الحياء.





وأضاف رئيس لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، أن الزواج ليس شركة مساهمة بل علاقة إنسانية بين الزوجين، مؤكدًا أن الزواج مسألة خطيرة لأنها تبني الخلية الأولى للمجتمع.



