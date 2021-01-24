تعليق ناري من الشيخ علي جمعة بشأن "زواج التجربة"

الأحد 24/يناير/2021 - 01:09 ص
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
شيماء حسن
انتقد الشيخ علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، ما انتشر مؤخرًا بشأن "زواج التجربة".

وقال "جمعة" خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن زواج التجربة نتيجة لغياب الحياء.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، أن الزواج ليس شركة مساهمة بل علاقة إنسانية بين الزوجين، مؤكدًا أن الزواج مسألة خطيرة لأنها تبني الخلية الأولى للمجتمع.

وتابع أن الزواج هو رباط مقدس وميثاق غليط ولا يجب التكلم عنه بطريقة اسفافية ولكن بطريقة عميقة، مطالبًا بضرورة التأني قبل قول أي كلمة لأن مردود الكلمة أصبح مهمًا.

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