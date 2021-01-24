عرض صفقتان بالمجان على برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يركز على إبرام صفقات مجانية خلال الصيف المقبل بسبب الأزمة الإقتصادية التي خلفها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد والمشاكل العديدة التي حدثت في العام الماضي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه هناك ثلاثة أسماء جرى الحديث عنها كثيراً في الأشهر الأخيرة وهم الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي ومواطنه ممفيس ديباي نجم هجوم ليون الفرنسي والإسباني إيريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم في الصيف المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك أسماء أخرى مرتبطة بالانتقال إلى برشلونة لكي يقوم بالتعاقد معها في صفقة إنتقال حر عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن وكيل أعمال الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم هجوم مانشستر سيتي الإنجليزي كان قد عرض موكله على برشلونة حتى ينضم إلى النادي الكتالوني مجاناً في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأنه سيكون لاعب حر بعد إنتهاء عقده.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نفس الأمر فعله وكيل أعمال النمساوي ديفيد ألابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني من أجل الإنضمام إلى البلوجرانا مجاناً.



