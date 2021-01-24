اتحاد الكرة يؤكد: التحكيم المصري الأعرق والأفضل في افريقيا

الأحد 24/يناير/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره للنقد بشكل عام وهو ما جعل أعضاءه يتحملون بصدر رحب ما يتعرضون له يوميا من موجات وصلت إلى حد الهجوم غير المبرر في بعض الأحيان، وذلك منذ أن تولت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد مسئولياتها، ملتزمة الصمت حيال ذلك، إلا أنه في الوقت نفسه لا يمكن أن تسمح اللجنة باستمرار ما يتعرض له التحكيم المصري لهذا الكم من التشويه المتعمد بعد كل مباراة، وهذا الكم من اختلاق الأخبار والإدعاءات غير الصحيحة التي تنال الحكام المصريين.
ويهم الاتحاد المصري في هذا المقام أن يؤكد على ثقته في التحكيم المصري الذي يعد الأعرق والأفضل على مستوى القارة الأفريقية، ويمتلك ذخيرة من الحكام الأكفاء سواء من الدوليين وغير الدوليين.
ويدعو الاتحاد المصري جميع العاملين في الوسط الكروي التحلي بالموضوعية لدى تناولهم شئون التحكيم بعيدا عما تجرفهم إليه المنافسات الرياضية ، وأن يبقوا أحد عناصر الدعم الرئيسية لهذا العنصر المهم في العملية الكروية، وأن يضع الجميع في اعتباره أيضا أن أخطاء التحكيم في العالم أجمع ستظل جزءا من لعبة كرة القدم مهما اتسعت مساحة الاستعانة بالتقنيات الحديثة.
كما يناشد الاتحاد المصري لكرة القدم الإعلام الرياضي على وجه الخصوص الاستمرار في دعم الحكام المصريين كما اعتدنا منه والتمسك بمصداقيته التي تميزه والتأكد من صحة الأخبار التي تتناولهم عقب كل مباراة.

أخبار تهمك

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة و نصف

يوفنتوس يزف بشرى سارة لجماهيره

منذ ساعة و نصف

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: غدًا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة ببدء التطعيم باللقاحات

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم الزمالك يحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ ساعة

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عرض صفقتان بالمجان على برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يوم

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصدر بيانًا عاجلًا بشأن التحكيم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا يحدث لأول مرة بعد ذروة الموجة الثانية

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ ساعة

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

11:32 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

10:03 م

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»