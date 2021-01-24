التنمية المحلية: تطوير القرى يشمل تأسيس البنية التحتية وتوفير فرص عمل للمواطنين (فيديو)
الأحد 24/يناير/2021 - 05:15 ص
شيماء حسن
قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن تطوير القرى يشمل تنمية شاملة لكل المراكز المستهدفة وذلك بتأسيس البنية التحتية وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن مبادرة حياة كريمة متعددة الأركان ومتكاملة في الملامح تستهدف عمل تنمية شاملة للقرى بهذه المراكز.
وأشار إلى أنه سيتم عمل البنية التحتية بهذه القرى مثل الطرق وإدخال الغاز الطبيعي والمياه، موضحًا أنه سيتم توفير فرض العمل من خلال إنشاء مجمعات صناعية ذات عائد اقتصادي والقيام بمشروعات تنمية زراعية وسمكية.
وأكد أن المرحلة الاولى لتطوير القرى تشمل 50 مركز أغلبهم في صعيد مصر، لافتًا إلى أنه تم الاختيار من بين 175 مركزًا ولاسيما وأن سكان القرى يمثلون أكثر 58% من سكان الجمهورية.
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