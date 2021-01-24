بعد الإعلان الرسمي.. خطة تطعيم الطواقم الطبية بلقاح كورونا

ساعات قليلة تفصلنا عن تطعيم الأطقم الطبية بجرعات اللقاح الصيني، المقرر اليوم الأحد، بمستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.





ويرصد " الفجر "، كل ما تريد معرفته عن خطة تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا الصيني.





تطعيم الأطقم الطبية

أعلنت وزارة عن بدء حقن الطواقم الطبية بمستشفيات العزل والفرز والحميات بلقاح كورونا الصيني، اليوم الأحد، بمستشفى أبوخليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، عقب وصول جرعات اللقاح لعدد من مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.





الفئات ذات الأولوية

وتولى وزارة الصحة اهتمامها، بتطعيم الفئات ذات الأولوية، من الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والفزر والصدر والحميات، وهم؛ الأطباء وأطقم التمريض وموظفي الخدمات الطبية، لأنهم أكثر فئة معرضة لخطر الإصابة بالفيروس وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





فاعلية اللقاح

وحول فاعليات اللقاح الصيني، أوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، التي وصلت في توليد أجسام مضادة إلى 99%.





وكانت وزارة الصحة، أعلنت أنه تم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالأطقم الطبية داخل مستشفيات العزل للتسجيل عليه لمن يرغب في الحصول على اللقاح.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.





انتشار الوباء عالميا

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



