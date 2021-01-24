كل ما تريد معرفته عن مبادرة "بُكرة ديجيتال"

مبادرات كثيرة وورش عمل تطلقها وزارة الشباب والرياضة، تنفيذًا لاستراتيجية مصر الرقمية وتضافر جهود الدولة لبناء الإنسان المصري.





وتستعرض " الفجر " معلومات عن مبادرة "بُكرة ديجيتال"





هي مبادرة قومية لنشر وتعزيز الثقافة الرقمية، أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية فى منتصف ديسمبر 2020 بمحافظة بورسعيد باعتبارها أول محافظة رقمية، وسيتم تنفيذ المبادرة بكافة المحافظات تباعًا.





وتهدف لتنمية القدرات الرقمية للشباب بكافة محافظات مصر، نشر وتعزيز الثقافة الرقمية للفئات المستهدفة من النشء والشباب من سن 14 وحتى 40 عام لتطوير مهاراتهم الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجى، بدءً من محو الأمية الرقمية وحتى التأهيل للحصول على شهادات معتمدة بما يمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل.



