محافظ الدقهلية يهنئ قيادات الداخلية بعيد الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 02:23 ص
أيمن مختار
أيمن مختار
محمد كشك
هنأ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لقيادات الشرطة المصرية ورجالها البواسل ومواطني الدقهلية، والشعب المصري، بمناسبة الذكري الـ69 لعيد الشرطة المصرية، تلك الذكرى التي يحتفل به الشعب المصري في الـ 25 من يناير من كل عام، متمنيا المزيد من التوفيق والسداد والازدهار لجميع القيادات الشرطية ورجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية.

وأكد محافظ الدقهلية أن جميع أعضاء جهاز الشرطة وقياداته وضباطه وأفراده بمحافظة الدقهلية بمختلف تخصصاتهم لهم كل التقدير والعرفان لما يقومون به ولما يبذلونه من كل غال ونفيس في أداء واجبهم الوطني ورسالتهم السامية، لتحقيق الأمن والآمان في ربوع محافظة الدقهلية والحفاظ على مقدرات الوطن فهنيئا لهم في عيدهم.

وفي هذا الإطار أشاد محافظ الدقهلية بالدور الكبير لجهاز الشرطة المصرية في حفظ الأمن والتصدي للإرهاب وتأمين المنشآت الحيوية في ربوع مصر جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة.

ونوه محافظ الدقهلية بأن جهود رجال الشرطة المستمرة مع أجهزة المحافظة في التصدي لظاهرة التعديات واسترداد حق الشعب وأراضي أملاك الدولة، تطبيقا للقانون وحفاظا على هيبة الدولة، وتحقيقا لحفظ الاستقرار وتوفير الأمن والآمان للمواطنين وللسير قدما في تحقيق التنمية الشاملة وفق خطط حكومية تستهدف مختلف المجالات تحقيقا لرضا المواطنين في ربوع مصر وبدعم متواصل من الوزراء وبمتابعة مستمرة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وذلك في ظل القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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